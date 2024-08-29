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В ОП объяснили, почему переговоры с Путиным сегодня невозможны

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас есть по крайней мере три основательные причины, почему любые переговоры с диктатором Владимиром Путиным пока невозможны. В первую очередь, речь идет о недоверии к россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Невозможность доверять россиянам

По словам Подоляка, еще в 1928-м по инициативе Кремля был подписан пакт Литвинова, который предусматривает отказ от войны в качестве инструмента государственной политики. 

С тех пор СССР и его правопреемница Российская Федерация развязали десятки войн и нарушили сотни соглашений, среди которых, например, Будапештский меморандум 1994-го и Договор об украинско-российской границе от 2003 года.

Невозможность справедливых репараций

Убытки Украины с начала войны, согласно разным оценкам, колеблются в пределах от 700 миллиардов до 1 триллиона долларов. Россия, со своей стороны, не способна выплатить такую компенсацию, в связи с чем нужен механизм под международным контролем, подобный тому, по которому Ирак отчислял проценты от нефтегазовых прибылей в пользу Кувейта, пережившего иракскую оккупацию в 1990-1991 годах.

"Но построение такого механизма возможно лишь при условии содействия со стороны правительства государства, совершившего агрессию. В Ираке для этого понадобилось лишить должности, арестовать и казнить Саддама Хусейна. Вывод понятен и в отношении Путина лично", - добавил он. 

Невозможность наказания военных преступников

Самым главным преступником в России является диктатор Путин. Согласно уставу Международного уголовного суда глава Кремля не имеет иммунитета в отношении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида. Это, в свою очередь, означает, что он до последнего будет сопротивляться расследованию и не будет выдавать своих подчиненных. 

"Все войны со временем заканчиваются, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. Помехой на пути к этому является лишь один человек. Фамилия этого лица очевидна и очень кроваво уже вписана в историю", - написал Подоляк. 

Переговоры с Россией

Добавим, что президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности диалога с Путиным. Для возобновления переговоров Россия должна вывести своих террористов с территории Украины, изменить политическую элиту, признать совершение преступлений и выдать организаторов войны для трибунала. 

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