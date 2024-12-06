В ОП сообщили детали визита украинской делегации в США и встречи с командой Трампа

По данным пресс-службы, делегацию возглавляет первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко.

В рамках визита делегации Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду. Он провел встречи с представителями команды избранного Трампа.

"Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги нужно предпринять, чтобы их сорвать", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме Ермак встретился с советником по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.

Ермак также провел встречи с главой Хельсинкской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии.

Кроме того, глава Офиса президента Украины встретился с филантропом Уильямом Альбертом Акманом и другими представителями бизнес-кругов США, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.

Встреча в Вашингтоне

Напомним, по данным источников CNN, в Вашингтоне состоялась встреча избранного вице-президента Джей Ди Венса и нового советника по национальной безопасности Майка Волца с Ермаком и замминистра обороны Сергеем Боевым.

При этом встреча не была направлена на обсуждение потенциального плана мира или разрешения войны. Украинские чиновники стремились донести Волцу и Венсу свою оценку ситуации на поле боя и наладить с ними отношения. По словам одного из источников, украинская сторона считает, что достигла этих целей и осталась довольна встречей.