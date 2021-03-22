В ОП пообіцяли відзвітувати про витрати на ремонт на Банковій

Зазначається, що наразі Державне управління справами обирає компанії, які виконуватимуть різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень.

Після чого ДУС публічно відзвітує про всі виконані роботи.

Наразі близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вартість цих послуг може становити 250-300 тисяч гривень.

"Триває підбір компаній та підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт. Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, серед іншого окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція у підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

На наступний день в Офісі президента оцінили збиток, заподіяну учасниками акції протесту.