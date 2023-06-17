В ОП о планах России: хотят оккупировать Украину, чтобы заставить воевать с НАТО

Для готовности столкновения с НАТО России нужна Украина. Кремль надеется, что в случае оккупации он сможет принудительно "мобилизовать" миллионы украинцев в армию по примеру временно оккупированных территорий.

"И благодаря этому Россия хотела быть готовой к прямому столкновению с НАТО, например, в странах Балтии, которые враг рассматривает также "частью бывшего СССР", - пишет Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что сценарий войны России с НАТО вполне вероятен, поскольку риторика российской пропаганды в отношении стран-членов Альянса аналогична той, которая применялась против Украины с 2014 года.

"Членство Украины в НАТО поставит крест на любых посягательствах Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.). Уже есть замечательный пример Финляндии, которую враг тоже пугал оружием раньше. Это решение способно сделать Альянс сильнее. И стратегически оно сделает цену прямого конфликта с НАТО для России неподъемной", - добавляет руководитель Офиса президента.

Сегодня Украина нуждается в гарантиях безопасности в качестве промежуточного этапа перед вступлением в НАТО.

"Россия и дальше будет рассматривать Украину в качестве своей цели для оккупации. Они будут хотеть этого, чтобы усилить свои ресурсы для противостояния с НАТО. Вероятность прямого столкновения будет значительно выше. Мы все сегодня должны мыслить на 10 шагов вперед. И на этой геополитической шахматной доске одно быстрое и важное решение способно укрепить безопасность на десятилетия", - отметил Ермак.

Членство Украины в НАТО

Напомним, что еще в 2008 году, во время саммита в Бухаресте, страны-члены НАТО заявили о своей поддержке членства Украины в Альянсе. Однако, с тех пор не было предоставлено конкретных деталей по этому вопросу со стороны союзников.

Украина остается в ожидании "дорожной карты" к членству, которую она надеется получить на следующем саммите НАТО, запланированном на 11-12 июля в Вильнюсе. Эта "карта" должна определить шаги и условия, которые Киев должен выполнить для статуса полноправного члена Альянса.