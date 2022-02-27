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ОП про переговори з Росією в Гомелі: Україна категорично відмовилася від ультиматумів

Автор: Сергій Щербина

Україна категорично відмовилася від переговорів з Росією на ультимативних умовах. Тому зустрічі в білоруському Гомелі не буде.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, очевидні маніпуляції російської сторони з переговорним процесом.

"Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її. Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови, від яких ми вже різко і категорично відмовилися", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що остання Російська пропозиція є очевидною постановкою під назвою "ми їдемо в Гомель", оскільки вже починається знищення української інфраструктури важкими бомбардувальниками і обстріли житлових кварталів крилатими ракетами.

"З такою брудною поведінкою російської сторони навіть в темі про переговори однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більш жорсткі санкційні пакети. До тотального викреслювання Росії з будь-яких міжнародних комунікацій. Бо всі прекрасно знають, якими повинні бути переговори в умовах, що склалися. Узгоджений формат, узгоджене місце, реальний зміст і справедливий результат. Це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати маніпулятивні вистави навколо переговорів", - додав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Росія відправила до Білорусі делегацію нібито на переговори з Україною, і тепер чекає на рішення Києва.

Президент України Володимир Зеленський виключає переговори у Білорусі, оскільки з її території російські війська заходять на українську територію та обстрілюють міста.

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