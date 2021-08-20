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В ОП озвучили очікування від зустрічі Меркель та Зеленського

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть зустріч 22 серпня у Києві. В Офісі президента озвучили очікування від цих переговорів.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться у матеріалі "Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського".

За його словами, Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за "Північний потік-2".

"Як тільки росіяни прибирають з дошки такий істотний актив, як наша ГТС, то ціна вторгнення для них істотно зменшується. І компенсувати це, умовно кажучи, тим, що ми вам протягом трьох років будемо платити по 500 мільйонів - це так не працює, це тоді не система стримувань і противаг", - сказав Подоляк.

Україна буде піднімати питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність.

Наприклад, про багатомільярдні, розраховані років на десять і більше, інвестиції у відновлювані джерела енергії, з активною участю європейських і зокрема німецьких компаній, повідомив Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував візит Меркель до Путіна.

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Ангела МеркельВолодимир Зеленський