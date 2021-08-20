В ОП озвучили очікування від зустрічі Меркель та Зеленського

За його словами, Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за "Північний потік-2".

"Як тільки росіяни прибирають з дошки такий істотний актив, як наша ГТС, то ціна вторгнення для них істотно зменшується. І компенсувати це, умовно кажучи, тим, що ми вам протягом трьох років будемо платити по 500 мільйонів - це так не працює, це тоді не система стримувань і противаг", - сказав Подоляк.

Україна буде піднімати питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність.

Наприклад, про багатомільярдні, розраховані років на десять і більше, інвестиції у відновлювані джерела енергії, з активною участю європейських і зокрема німецьких компаній, повідомив Подоляк.