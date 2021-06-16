ОП відкриває для українців закриті території "Залісся" та півострова Бірючий, - Тимошенко

Офіс президента працює над тим, щоб об’єкти та території, які перебувають на балансі Державного управління справами, були відкриті для українців. Двома об’єктами, які зараз перетворюють на місця відпочинку для всіх бажаючих, є півострів Бірючий та Національний природний парк "Залісся".

Тимошенко розповів, що Бірючий раніше використовувався як літня резиденція для влади, закрита для простих громадян.

"У нас зовсім інший підхід. Так, дійсно там є резиденція, яка може вважатися літньою резиденцією президента, але ми відкриваємо і вже фактично відкрили доступ громадян туди. Це великий, можна сказати, екопарк на березі моря. Для нас важливо, щоб кожен міг доторкнутися до цієї природи і відпочивати там", - заявив він.

Цього року на півострові починається відновлення інфраструктури. Там з’являться літні будиночки, які можна буде зняти. Також планується звести басейний комплекс, зробити туристичні маршрути.

"Це дійсно екопарк, в якому багато проживає і тварин, яких можна подивитися. Все це вже відкрито для відвідування громадян. Тому що ще раз нагадаю: для нас доступ українців - це найголовніше", - наголосив Тимошенко.

Крім цього, за його словами, ведуться роботи з відкриття для громадян парку "Залісся". Раніше він використовувався як резиденція, до якої мали доступ обмежене число осіб.

"Це величезний лісовий комплекс, фактично парк. Зараз у нас іде трансформація території "Залісся" у Національний природний парк, для того, щоб юридично закріпити це. Ми поділили його на декілька кластерів. Є зони, де можливо побудувати готелі (зараз розробляється проєктно-кошторисна документація) для того, щоб можна було зупинятися там на кілька днів", - зазначив заступник керівника ОП.

При цьому вже зараз до парку, який розташований за 20 хвилин від Києва, може приїхати будь-хто.

"Там багато популяцій зубрів, оленів, багато тварин, яких ви можете зустріти, просто йдучи по лісу. Я думаю, що для кожного киянина - це взагалі неймовірні речі, адже такого, я думаю, взагалі ніхто не бачив поблизу Києва", - сказав Тимошенко.