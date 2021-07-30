В ОП окреслили завдання для нового керівництва ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський чекає від нового командування української армії та ООС ефективної модернізації Збройних сил і сфери оборони в цілому. Про нові призначення стало відомо цього тижня.

На думку радника глави офісу президента Михайла Подоляка, держава не може буксувати, наприклад в питаннях елементарного забезпечення військових, коли потрібно вирішувати стратегічні завдання з трансформації армії та адаптації до того, як еволюціонують сили і засоби ведення війни.

"Президент розраховує на велику швидкість прийняття рішень, системну комунікацію між керівниками на всіх рівнях, краще поєднання штабних і командирських якостей, краще стратегічне планування розвитку Збройних сил. Щоб кожен наш військовий розумів перспективу для себе і для армії – як професійну, так і соціальну", – уточнив він.