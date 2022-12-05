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В ОП назвали главное условие для предоставления России "гарантий безопасности"

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Понедельник 05 декабря 2022 18:50
В ОП назвали главное условие для предоставления России "гарантий безопасности" Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина согласится предоставить России "гарантии безопасности" только при условии, что Москва полностью откажется от ядерного оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для РФ" выглядит интригующе. Но если Москве это действительно нужно... Украина может гарантировать безопасность России в обмен на полный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можно в одном городе - Будапеште, Венгрия" , - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что Россия должна выполнить перед тем, как Украина согласится на обеспечение "гарантий безопасности" для врага.

Между тем предложение президента Франции Еммануеля Макрона также раскритиковал секретарь СНБО Алексей Данилов. Как отметил последний, лучшей "гарантией безопасности" для мира будет именно денуклеаризация и демилитаризация России.

В Финляндии, комментируя слова Макрона, заявили, что именно Украина и другие страны нуждаются в "гарантиях", а не Москва.

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