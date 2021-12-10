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В ОП сподіваються, що партнери України виведуть Путіна на прямі переговори з Зеленським

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Києва, П'ятниця 10 грудня 2021 02:23
В ОП сподіваються, що партнери України виведуть Путіна на прямі переговори з Зеленським Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Україна розглядає різні формати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови офісу президента Андрія Сибіги в ефірі "Право на владу".

Він зазначив, що Київ "не той, кого можна звинуватити в ескалації. Україна за мирне врегулювання конфлікту".

"Президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію, і ми сподіваємося, що за підтримки наших партнерів дійде до цієї розмови", - сказав Сибіга.

Нагадаємо, 9 грудня Зеленський і Байден провели телефонну розмову присвячену підсумкам переговорів американського і російського лідерів. Бесіда тривала 1,5 години. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривала понад дві години. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.

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Володимир Зеленський
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