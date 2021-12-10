В ОП сподіваються, що партнери України виведуть Путіна на прямі переговори з Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови офісу президента Андрія Сибіги в ефірі "Право на владу" .

Він зазначив, що Київ "не той, кого можна звинуватити в ескалації. Україна за мирне врегулювання конфлікту".

"Президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію, і ми сподіваємося, що за підтримки наших партнерів дійде до цієї розмови", - сказав Сибіга.