RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ОП про ембарго проти танкерної нафти: стаємо ближче до мети економічно розтрощити Росію

Фото: глава ОП Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ембарго щодо російської нафти, яка доставляється танкерами, може бути введено швидше. Це дозволить Україні стати ближче до мети економічно розтрощити Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Американські ЗМІ вже розкрили певні деталі, що один з варіантів - це ембарго, яке розділить трубопровідну і танкерну нафту", - написав глава ОП.

За його словами, ембарго щодо танкерної нафти з Росії може бути введено швидше. Потім під заборону потраплять і постачання по трубопроводах.

"Ми зараз стаємо все ближче до мети економічно розтрощити Росію, і забрати у Кремля ресурси для продовження війни", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що Україна в цьому напрямку працює з українськими та міжнародними експертами, а також із західними партнерами.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Євросоюз опрацьовує варіанти ембарго на російські нафтопродукти.

Зазначимо, раніше у Сербії заявили про плани знизити залежність від постачання російського газу.

Війна Росії проти України йде 51-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаНафтаВійна в Україні