ОП эффективно работает над снижением цен на лекарства, реформой фармрынка, - депутат

Благодаря эффективной координации процесса со стороны Офиса президента, в частности заместителя руководителя Ирины Верещук, удалось достичь ощутимого прогресса в реализации решения СНБО по реформированию фармацевтического рынка и снижению цен на лекарства для граждан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Заславского.
"Профессиональная модерация процесса со стороны Ирины Верещук играет ключевую роль. Она не просто координатор, а настоящий арбитр, который сумел объединить вокруг одного стола все стороны - профильные министерства, представителей рынка, общественность и экспертную среду", - подчеркнул депутат.
По словам Заславского, под руководством Верещук организована системная межведомственная работа, включая проведение регулярных штабов, на которых происходит мониторинг выполнения решений СНБО и инициатив президента.
"Благодаря этой скоординированной работе уже наработан ряд проектов нормативных актов, которые должны обеспечить снижение цен на лекарства и сделать их более доступными для украинцев", - добавил парламентарий.
Он также подчеркнул, что нынешний подход к реформированию фармацевтической сферы базируется на комплексности, открытости и постоянной обратной связи со всеми участниками рынка. Все это обеспечивает заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
Как сообщалось ранее, внедрение прозрачных рыночных условий и возобновление действия маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке приведет к снижению цен на лекарственные средства для украинцев.
При этом участники Аптечной профессиональной ассоциации (АПАУ), куда входят аптечные ритейлеры, заявили об антиконкурентном характере обновленного проекта порядка предоставления маркетинговых услуг. Он обнародован Министерством здравоохранения 9 июня.
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