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В ООС повідомили про втрати бойовиків на Донбасі з початку березня

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 22:04
В ООС повідомили про втрати бойовиків на Донбасі з початку березня
Фото: бойовики на Донбасі (youtube.com.vicenews)

З початку березня українські військові ліквідували 21 бойовика

З початку березня на Донбасі втрати збройних формувань Росії склали 21 чоловік загиблими і 31 - пораненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Також в ООС відзначили, що були знищені 3 одиниці військової техніки бойовиків - автомобіль, БПЛА і багатоцільовий тягач (легкий броньований).

"Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров'ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій або здійснення обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об'єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів і припинення агресивних дій", - повідомили в ООС

Нагадаємо, 10 березня на Донбасі бойовики обстріляли вантажівка українських військових. В результаті троє українських військових загинули, ще сім отримали поранення. Також в один військовий отримав бойову травму і один був поранений в результаті обстрілу інших позицій ООС бойовиками.

За минулу добу, 9 березня, збройні формування РФ на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.

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