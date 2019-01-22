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В ООС розповіли про стан пораненого сапера

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 16:37
В ООС розповіли про стан пораненого сапера
Иллюстративное фото (УНИАН)

Загрози життю пораненого сапера ДСНС в Донецькій області немає

Загрози життю пораненого сапера Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Донецькій області немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що з метою відновлення газопостачання населених пунктів Мар'їнського району з 14 січня 2019 року був введений режим тиші для проведення ремонтних робіт на газопроводі Мар'їнка-Красногорівка.

Представники ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, які здійснюють розмінування місцевості поблизу газопроводу в районі Мар'їнки, були обстріляні з кулеметів, в результаті чого сержант служби цивільного захисту Артем Меленчук отримав поранення. Надалі веденням вогню ворог намагався не допустити медиків до евакуації представника ДСНС, повідомили в ООС.

В даний час пораненому надається медична допомога в лікувальному закладі міста Курахове. Загрози його життю немає.

Нагадаємо, сапер піротехнічного підрозділу Головного управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області отримав поранення при обстеженні газопроводу Мар'їнка-Красногорівка.

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