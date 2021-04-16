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У ООС перевірили боєготовність бійців Нацгвардії

Автор: РБК-Україна

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі перевірили бойову готовність бійців Нацгвардії. Особлива увага приділялася знанню військовослужбовцями своїх дій при ускладненні обстановки та виникнення непередбачених ситуацій.

Про це повідомила прес-служба командування ООС в Facebook.

"З огляду на зростання напруженості біля кордонів країни, співробітники групи Національної гвардії України в ООС перевірили бойову готовність нацгвардейцев. Особливу увагу було приділено знання військовослужбовцями бойової обслуги і алгоритму дій у разі ускладнення ситуації", - наголошується в повідомленні.

Фото: перевірка боєготовності бійців Нацгвардії (facebook.com/pressjfo)

Нагадаємо, 15 квітня під егідою місії ООН на територію тимчасово-окупованого Донбасу доставлено медобладнання для лікування і профілактики коронавірусу. Гуманітарний вантаж включав в себе апарати ШВЛ, переносні кисневі концентратори, дитячі кисневі маски і іншу медтехніку.

Відзначимо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки на окупованій території. Вся ця техніка проросійських бойовиків була розміщена з порушенням.

РБК-Україна раніше повідомляло, що з початку 15 квітня окупаційні сили тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові не постраждали.

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Новини України НацгвардияООС
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