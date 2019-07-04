ООН заявляє про підтримку реформ в Україні

Організація Об'єднаних Націй підтримує курс реформ в Україні для досягнення цілей сталого розвитку країни до 2030 року. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-служба ООН.

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані на конференції в Торонто за підтримки українських реформ відзначила важливість ролі донорів в цьому питанні.

"ООН повністю підтримує реформи, які обговорюються на цій конференції. З допомогою донорів агентства ООН за останні роки були потужними партнерами і учасниками цих реформ у сферах, що належать до їх компетенції, щоб досягти прогресу", - зазначила координатор.

Також Лубрані уточнила, що йдеться про допомогу в реформі децентралізації, сфери охорони здоров'я, освіти, охорони навколишнього середовища та енергетики. Також організації ООН надають допомогу в питанні боротьби з корупцією в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час конференції в Торонто закликав канадський бізнес інвестувати в Україну і запропонував створити спеціальний інвестиційний фонд.