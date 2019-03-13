В ООН заявили про посилення тиску на активістів в Україні напередодні виборів

З початку 2018 до 15 лютого 2019 року задокументовано 164 порушення

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека за последний год зафиксировало тенденцию к увеличению количества нападений и угроз, направленных на представителей гражданского общества. Об этом говорится в специальном докладе, посвященном ситуации в Украине накануне президентских и парламентских выборов, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Исследование проводилось с начала 2018 до 15 февраля 2019 года, в нем зафиксировано 164 нарушения на подконтрольных украинскому правительству территориях.

В докладе, в частности, упоминаются убийство советника херсонского городского головы Екатерины Гандзюк и нападения на журналистов NewsOne и адвокатов журналиста Василия Муравицкого.

"Эти нападения создали атмосферу запугивания, что влияет на способность и готовность людей открыто обсуждать общественно значимые вопросы, в первую очередь - выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики", - говорится в докладе.

В ООН отмечают, что по крайней мере в 34 задокументированных инцидентах правонарушители непосредственно связаны с крайними правыми группами или относящимися к ним, большая часть таких нападений не расследуется, а нередко правоохранители и сами прибегают к притеснениям, как, например, в деле с доступом к персональным данным журналисток Кристины Бердинских и Натальи Седлецкой.

В то же время в другом отчете, также опубликованном УВКПЧ 12 марта, отмечается, что ответственность за большинство случаев нарушений прав человека за последние три месяца лежит на руководстве неподконтрольных Украине районов Донбасса и российских властях Крыма.

Несмотря на ограниченный доступ в "республики" и невозможность работы в Крыму, Мониторинговая миссия по правам человека зафиксировала на этих территориях 189 нарушений за ноябрь - февраль.

В УВКПЧ призвали украинское правительство защитить пространство для выражения гражданской позиции накануне выборов.

Напомним, временная следственная комиссия Верховной рады по делу Екатерины Гандзюк и по вопросам расследования нападений на активистов планирует в апреле провести 2 выездных заседания.