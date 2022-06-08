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В ООН заявили про загрозу глобальної катастрофи у 2023 році: в чому причина

Фото: в ООН стурбовані продовольчою кризою через війну в Україні (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Продовольча криза без повернення на світові ринки сільгосппродукції та добрив із Росії та України загрожує катастрофою глобального масштабу у 2023 році.

Про це на прес-конференції заявила голова Конференції ООН з торгівлі та розвитку експорту Ребека Грінспен, повідомляє РБК-Україна.

"Поточна продовольча криза може швидко обернутися продовольчою катастрофою глобального масштабу в 2023 році. Ціни на енергоносії, що виросли, і обмеження на експорт добрив з чорноморського регіону призвели до того, що ціни на добрива зростають швидше за ціни на їжу", - сказала вона.

Грінспен зазначила, що якщо конфлікт продовжиться і високі ціни на зерно та добрива збережуться до наступної посівної, то нинішня криза може поширитися на інші основні сільськогосподарські культури, зокрема рис, що позначиться на мільярдах людей.

Представниця ООН наголосила, що для запобігання такому розвитку подій необхідно повернути на світові ринки продовольство з України, а також продовольство та добрива з Росії.

"Відновлення постачання добрив, забезпечення доступу до них малих фермерських господарств, підтримка повсюдної пропозиції будуть критично важливими протягом наступних 18 місяців", - додала вона.

Нагадаємо, окупанти продовжують вивозити українське зерно за межі держави. Так, днями із Запорізької області відправили перший товарний потяг з зерном до Криму.

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