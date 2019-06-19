В ООН заявили про рекордне число біженців у світі

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що число біженців і внутрішніх переселенців у 2018 році досягло 70,8 млн осіб, що є новим рекордом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини ООН".

Гранді презентував нову доповідь, підкресливши, що в неї включені лише офіційні дані, реальні цифри можуть бути набагато вище. Так, наприклад, з 4 мільйонів жителів Венесуели, які залишили свою країну, лише півмільйона звернулися за притулком.

"Згідно з новою доповіддю УВКБ, число переміщень сьогодні в два рази перевищує показники двадцятирічної давності. Це ще раз підтверджує довгострокову тенденцію: людей, які потребують міжнародного захисту, стає все більше", - наголошується в повідомленні.

Крім того, верховний комісар ООН у справах біженців закликав збільшити фінансування для країн, яким доводиться справлятися зі зростаючим потоком біженців, і зміцнювати регіональне і міжнародне співробітництво в цій галузі.

Гранді також відповів тим, хто звинувачує біженців "у спробі скористатися ситуацією, щоб поліпшити умови свого життя".

"Половину всіх біженців складають діти. Діти не біжать, щоб скористатися можливостями. Діти біжать від небезпеки", - підкреслив він.

Нагадаємо, влітку 2018 року ООН повідомляла, що число біженців у світі досягло 68,5 млн осіб, що також було рекордом на той момент. Так, за даними ООН, в 2017 році число людей, насильно переміщених зі своїх будинків в усьому світі, становило 44 400 осіб щодня.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2016 році ООН відзначала, що число біженців у світі виросло з 173 мільйонів людей у 2000 році до 244 мільйонів чоловік у 2015 році.