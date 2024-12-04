ООН запросила почти 50 млрд долларов на помощь пострадавшим во всем мире

По его словам, ООН надеется в следующем году оказать помощь людям в 32 странах, включая охваченные войной Судан, Сирию, Газу и Украину.

Флетчер заявил, что он не учитывает около 115 миллионов человек, чьи потребности агентство не может реально профинансировать.

"Мы должны быть полностью сосредоточены на оказании помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, и действовать по-настоящему безжалостно", - сказал он.

ООН сократила свой запрос на 2024 год до 46 млрд долларов с 56 млрд долларов в предыдущем году, поскольку аппетит доноров угас, но он по-прежнему профинансирован только на 43%, что является одним из худших показателей в истории. Вашингтон выделил более 10 млрд долларов, что составляет около половины полученных средств.

Помощь это лишь часть общих расходов ООН, которая на протяжении многих лет не могла пополнить свой основной бюджет из-за неуплаты странами взносов.

В то время как новый президент Дональд Трамп остановил некоторые расходы ООН в течение своего первого срока, он оставил бюджеты помощи ООН нетронутыми. На этот раз должностные лица по оказанию помощи и дипломаты рассматривают сокращения как возможность.

Флетчер сослался на "распад наших систем международной солидарности" и призвал к расширению донорской базы.

На вопрос о влиянии Трампа он ответил: "Я не верю, что в этих правительствах, которые избираются, нет сострадания".

Одна из проблем заключается в том, что кризисы теперь длятся дольше - в среднем 10 лет, по данным УКГВ.

Майк Райан, глава управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, заявил, что некоторые страны вступают в "состояние перманентного кризиса".

Европейская комиссия - исполнительный орган Европейского союза - и Германия являются вторым и третьим донорами бюджетов помощи ООН в этом году.