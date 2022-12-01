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ООН запросила 5,7 млрд долларов для гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам

Фото: помощь ООН украинцам в 2023 году достигнет 5,7 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Помощь ООН уже получили 13,6 млн пострадавших от войны украинцев, и на следующий год для Украины запрошено в общей сложности 5,7 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр новостей ООН.

Война в Украине "превратила часть Европы в поле боя", сказал координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс, отметив, что "по мере приближения зимы ситуация не становится легче".

Между тем, девять месяцев войны между Россией и Украиной нарушили экспорт продовольствия, и около 45 миллионов человек в 37 странах в настоящее время голодают, говорится в докладе ООН.

По данным "Глобального гуманитарного обзора" ООН, для оказания помощи 230 млн наиболее уязвимых людей в 2023 году необходимо собрать рекордные 51,5 млрд долларов, что на 25% больше, чем в этом году.

По оценкам ООН, в следующем году помощь потребуется еще 65 миллионам человек, в результате чего общее число людей в 68 странах достигнет 339 миллионов. Это составляет более 4% людей на планете или около населения Соединенных Штатов.

"Гуманитарные потребности шокирующе высоки, поскольку экстремальные явления этого года перетекают в 2023 год", - заявил Гриффитс.

Гриффитс признал, что будет "очень сложно" получить всю сумму, запрашиваемую у доноров. В этом году Глобальный гуманитарный призыв ООН был профинансирован лишь на 47%. По сравнению с предыдущими годами, когда уровень финансирования достигал 60-65%, это явный провал, отметил замглавы ООН.

Напомним, в августе Минсоцполитики передало Всемирной продовольственной программе ООН очередной список из 277 тысяч заявлений на выплату денежной помощи. Пособие выплачивается в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев.

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