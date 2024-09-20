ООН призывают заложить основы глобального управления искусственным интеллектом

В 100-страничном отчете группа заявила, что искусственный интеллект "трансформирует наш мир", предлагая огромный потенциал для добра, от открытия новых отраслей науки и ускорения экономического роста до улучшения здравоохранения, сельского хозяйства и оптимизации энергетических сетей.

Но, как утверждается, если его не контролировать, преимущества искусственного интеллекта могут быть ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, тогда как даже более мощные системы, чем существующие сегодня, "могут перевернуть мир труда", создавать автономное оружие и создавать риски для мира и безопасности.

Совещательный орган очертил принципы, которыми должно руководствоваться формирование новых институтов для управления искусственным интеллектом, включая международное право, особенно права человека. Он призывает все правительства и стороны, вовлеченные в ИИ, сотрудничать для защиты прав человека.

В настоящее время, как говорится в отчете, только семь из 193 стран-членов ООН принимают участие в семи недавних инициативах по управлению искусственным интеллектом, тогда как 118 стран, преимущественно на глобальном Юге, "совсем отсутствуют" в любом разговоре.