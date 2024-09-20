RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ООН призывают заложить основы глобального управления искусственным интеллектом

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Консультативный орган ООН заявил, что глобальное управление искусственным интеллектом является "необходимым". Он призвал Организацию Объединенных Наций заложить основы для первых инклюзивных глобальных институций для регулирования быстроразвивающихся технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В 100-страничном отчете группа заявила, что искусственный интеллект "трансформирует наш мир", предлагая огромный потенциал для добра, от открытия новых отраслей науки и ускорения экономического роста до улучшения здравоохранения, сельского хозяйства и оптимизации энергетических сетей.

Но, как утверждается, если его не контролировать, преимущества искусственного интеллекта могут быть ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, тогда как даже более мощные системы, чем существующие сегодня, "могут перевернуть мир труда", создавать автономное оружие и создавать риски для мира и безопасности.

Совещательный орган очертил принципы, которыми должно руководствоваться формирование новых институтов для управления искусственным интеллектом, включая международное право, особенно права человека. Он призывает все правительства и стороны, вовлеченные в ИИ, сотрудничать для защиты прав человека.

В настоящее время, как говорится в отчете, только семь из 193 стран-членов ООН принимают участие в семи недавних инициативах по управлению искусственным интеллектом, тогда как 118 стран, преимущественно на глобальном Юге, "совсем отсутствуют" в любом разговоре.

 

Напомним, 5 сентября открылось для подписания первое юридически обязательное международное соглашение по искусственному интеллекту (ИИ), заключенное между странами, включая членов Европейского Союза, Соединенные Штаты и Великобританию.

Читайте также материал РБК-Украина о 5 городах в мире, где искусственный интеллект меняет жизнь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНИскусственный интеллект