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ООН виділить 20 млн доларів на гуманітарні місії в Афганістані

Автор: Сергей Новиков

Організація об'єднаних Націй (ООН) виділить 20 млн доларів на гуманітарні місії в Афганістані. Представники "Талібану" зобов'язалися сприяти в доставці допомоги тим, хто її потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.

За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, таліби, які захопили владу, пообіцяли співпрацювати для забезпечення доставки гуманітарної допомоги народу.

"Народу Афганістану потрібне рятувальне коло. Після десятиліть війни, страждань і відсутності безпеки він, можливо, переживає свій найнебезпечніший час. Настав час, щоб міжнародне співтовариство підтримало його", - заявив він на гуманітарній конференції з Афганістану в Женеві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники афганських сил спеціального призначення, які допомагали американцям залишити країну, почали отримувати погрози від руху "Талібан".

До цього ООН засудила жорстоке поводження "Талібану" з мирними протестувальниками.

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ООНАфганистан