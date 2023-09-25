В ООН установили факты пыток россиянами, в результате которых погибли украинцы в оккупации

Он сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, находящихся под их контролем, было широко распространенным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что привели к смерти жертвы", - сказал Месе.

Какие места в Украине посещала комиссия ООН

Комиссия Месе посетила части Украины, ранее удерживаемые российскими войсками. Речь идет о деоккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Reuters пишет, что было установлено, что пытки применяли в основном в "центрах содержания под стражей", которые находятся в ведении оккупационных российских властей.

Ранее эта комиссия заявляла, что нарушения, совершенные российскими войсками в Украине, в частности применение пыток, могут представлять собой преступления против человечности.

Геноцид украинцев

Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, соответствующих юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Вместе с тем специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев являются частью политики Кремля.