ООН: за час війни в Україні загинули 474 цивільних, майже 900 отримали поранення

Більшість мирних жителів загинули від застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження. Це в тому числі обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетні та авіаційні удари, повідомляє ООН.

В ООН вважають, що реальна кількість жертв серед мирного населення може бути значно вищою, оскільки інформація з деяких регіонів, де велися інтенсивні бойові дії, запізнюється.

Багато повідомлень очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, міст Волноваха і Маріуполь, звідки приходять повідомлення про сотні жертв серед мирних жителів. Ця інформація чекає підтвердження і не включена в наведену вище статистику.

Тим часом офіційний представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Шабія Манту повідомила, що за 12 днів війни понад два мільйони українців покинули країну.