ООН признала, что сотрудники ее агентства могли участвовать в нападении ХАМАС на Израиль

В Управлении заявили, что завершили расследование в отношении 19 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, которых подозревали в участии в нападении ХАМАС на Израиль.

По итогам расследования выяснилось, что в девяти случаях "полученные доказательства указывают на то, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к вооруженным нападениям 7 октября 2023 года".

"Работа этих лиц будет прекращена в интересах Агентства", - сказано в заявлении.

При этом в девяти других случаях доказательства причастности к нападению были недостаточными, а в одном случае доказательств не было.