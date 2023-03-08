ООН изучает видео с расстрелом украинского военного, считает его настоящим
Организация Объединенных Наций изучает видео с казнью украинского воина российскими оккупантами и считает, что оно может быть настоящим.
Об этом заявила представитель Управления ООН по правам человека Франс Пресс, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата hors de combat (не в бою, - ред.), очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим", - заявила спикер.
Пресс добавила, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.
"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавила она.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в сеть попало видео в котором оккупанты расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине". Позже стало известно, что россияне убили военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Шадуру, который с начала февраля считался пропавшим без вести после боевых действий в районе Бахмута.
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