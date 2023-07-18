ООН изучает "ряд идей" для экспорта украинского зерна после выхода РФ из соглашения

По его словам, есть ряд идей, которые могут решить проблему с экспортом не только украинской, но и российской продукции на мировые рынки.

"Выдвигается ряд идей, как помочь вывести украинское и российское зерно и удобрения на мировые рынки после того, как Москва вышла из соглашения, позволявшего безопасный черноморский экспорт украинского зерна", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В понедельник, 17 июля, Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" якобы из-за того, что условия Москвы "не выполняют".

При этом следует отметить, что РФ несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Российская сторона блокировала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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