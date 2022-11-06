В ООН отреагировали на массовые увольнения в Twitter

Twitter Inc уволила половину своей рабочей силы в пятницу, и в твитах сотрудников социальной сети говорится, что команда, отвечающая за права человека, была среди пострадавших, что Тюрк назвал не "обнадеживающим началом".

"Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - сказал комиссар.