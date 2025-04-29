В ООН ответили на заявление Путина о трехдневном 'перемирии': хотим конец войны

Он отметил, что конец войны должен быть на основа международного права и устава ООН.

"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", - сказал Дюжаррик.

Представитель ООН добавил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также он отметил, что Организация Объединенных Наций ценит все усилия по завершению войны, которые соответствуют его давно и неоднократно озвученной позиции.

Отвечая на вопрос о привлечении северокорейских военных к войне России против Украины, что ранее подтвердили как Москва, так и Пхеньян, Дюжаррик заявил коротко:

"Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление", - сказал он.