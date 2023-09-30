ООН выделит Украине более 120 млн долларов для прохождения зимнего периода

Организация объединенных наций предоставит Украине более 120 миллионов долларов финансовой помощи для прохождения зимнего периода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.
По данным ООН Украина в этом году получит 123 млн долларов, которые будут направлены на прохождение зимнего периода.
Помощь будет предоставляться с сентября 2023 года до февраля 2024 года. Предполагается, что это может быть в форме наличных для покрытия расходов на электроэнергию и аренду жилья.
Кроме того, организация будет раздавать обогреватели, непродовольственные товары, а также обеспечивать жильем. В целом помощь получит около 900 тысяч человек, пострадавших от войны.
Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с выключением света и даже исчезновением тепла зимой.
В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.
В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.
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