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ООН выделит Украине более 120 млн долларов для прохождения зимнего периода

Фото: ООН предоставит Украине финансовую помощь для прохождения зимы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Организация объединенных наций предоставит Украине более 120 миллионов долларов финансовой помощи для прохождения зимнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

По данным ООН Украина в этом году получит 123 млн долларов, которые будут направлены на прохождение зимнего периода.

Помощь будет предоставляться с сентября 2023 года до февраля 2024 года. Предполагается, что это может быть в форме наличных для покрытия расходов на электроэнергию и аренду жилья.

Кроме того, организация будет раздавать обогреватели, непродовольственные товары, а также обеспечивать жильем. В целом помощь получит около 900 тысяч человек, пострадавших от войны.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с выключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

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