ООН удалось установить, откуда выпустили боеприпас по Еленовской колонии

ООН смогла установить, что боеприпас, которым обстреляли оккупированную Еленовскую колонию с пленными бойцами ВСУ, двигался по траектории с востока на запад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Лубинец сообщил, что был опубликован свежий отчет ООН о правах человека в Украине.
"Несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает, что степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что даже одна ракета HIMARS, вероятно, вызвала бы повреждения и разрушения казарм и прилегающей территории значительно большего и более серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, что слышали многочисленные взрывы.
Среди новых деталей, в отчете отмечается, что видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.
Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с приведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также добавило, что государство, которое держит в плену, несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязано провести немедленное официальное расследование, которое устанавливает индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранения военнопленных.
Сообщается, что Офис Управления Верховного комиссара ООН не получил информации о том, что Российская Федерация выполнила эти обязательства по расследованию и судебному преследованию.
"К сожалению, даже в таком серьезном отчете, ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать", - написал Лубинец.
Во время взрыва, который произошел в ночь на 29 июля прошлого года на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке, было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные.
Согласно данным россиян, в результате этого погибли 50 украинских защитников. Среди удерживаемых в колонии были и защитники "Азовстали". Согласно данным разведки, россияне не намеревались обменивать украинских пленных в Еленовке и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и условия содержания пленных.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что у ООН нет желания искать прямые механизмы влияния на Россию. Миссия по расследованию теракта в Еленовке ни разу не согласилась получить материалы по взрыву в колонии.
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