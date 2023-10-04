ООН удалось установить, откуда выпустили боеприпас по Еленовской колонии

ООН смогла установить, что боеприпас, которым обстреляли оккупированную Еленовскую колонию с пленными бойцами ВСУ, двигался по траектории с востока на запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

Ракета HIMARS нанесла бы большие разрушения.

Лубинец сообщил, что был опубликован свежий отчет ООН о правах человека в Украине.

"Несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает, что степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что даже одна ракета HIMARS, вероятно, вызвала бы повреждения и разрушения казарм и прилегающей территории значительно большего и более серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, что слышали многочисленные взрывы.

ООН удалось установить новые детали обстрела колонии

Среди новых деталей, в отчете отмечается, что видеозаписи и фотоснимки разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу.

Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с приведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также добавило, что государство, которое держит в плену, несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязано провести немедленное официальное расследование, которое устанавливает индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранения военнопленных.

Омбудсмен подверг критике ООН

Сообщается, что Офис Управления Верховного комиссара ООН не получил информации о том, что Российская Федерация выполнила эти обязательства по расследованию и судебному преследованию.

"К сожалению, даже в таком серьезном отчете, ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать", - написал Лубинец.

Взрыв в Еленовской колонии

Во время взрыва, который произошел в ночь на 29 июля прошлого года на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке, было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные.

Согласно данным россиян, в результате этого погибли 50 украинских защитников. Среди удерживаемых в колонии были и защитники "Азовстали". Согласно данным разведки, россияне не намеревались обменивать украинских пленных в Еленовке и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и условия содержания пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что у ООН нет желания искать прямые механизмы влияния на Россию. Миссия по расследованию теракта в Еленовке ни разу не согласилась получить материалы по взрыву в колонии.