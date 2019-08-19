ООН вимагає додаткової допомоги для полегшення кризи у Венесуелі

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді закликав збільшити гуманітарну допомогу для венесуельських біженців, що прямують в сусідні країни. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що Гранді планував відвідати бразильське прикордонне місто Пакарайма в ці вихідні, але влада порадила йому відмовитися від участі через протести жителів, незадоволених прибуттям понад 500 венесуельців щодня.

Мешканці Пакарайми закрили магазини в суботу, 17 серпня, і пройшли вулицями з протестами, вигукуючи "Бразилія для бразильців".

За оцінками УВКБ ООН, вже 4,3 мільйона венесуельців бігли від економічних і політичних потрясінь у своїй країні, головним чином в Колумбію, де їх налічується 1,2 мільйона, і в Перу, Чилі та Еквадор. Близько 180 тисяч осіб залишилися в Бразилії.

ООН і неурядові організації оголосили збір гуманітарної припомощи на 770 мільйонів доларів на початку року і отримали менше 180 мільйонів доларів.

"Це дійсно один з найбільш недофінансованих гуманітарних проектів у світі для однієї з найбільших криз", - сказав він.

Також він закликав прискорити перерахування коштів такі великі фінансові установи, як Світовий банк і Міжамериканський банк розвитку, які заявили про готовність допомогти. Ці гроші планується направити на системи охорони здоров'я та освіти Венесуели.

Окремо він похвалив Чилі, яка прийняла 400 тисяч венесуельців, за надання їм притулку.

Проте в цілому, за словами Гранді, в регіоні поширюються ознаки антиіммігрантських настроїв, що відображається в зростаючих обмеження на пересування венесуельців в андських країнах. Без додаткової допомоги ворожість по відношенню до венесуельцям буде тільки зростати, прогнозує він.

Нагадаємо, агентство Bloomberg вважає, що санкції Сполучених Штатів, які ввела адміністрація Дональда Трампа проти Ірану і Венесуели, могли стати економічно вигідні Росії і принести прибуток сфереге торгівлі нафтою.