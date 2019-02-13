ООН створює фонд гуманітарної допомоги Україні

У 2019 потрібно 162 млн доларів для надання допомоги 2,3 мільйона людей

В рамках плана гуманитарного реагирования ООН создает гуманитарный объединенный фонд для оказание помощи пострадавшему в результате военного конфликта на Донбассе населению Украины. Об этом сообщила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер в ходе заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, передает РБК-Украина.

"Мы создаем новаторский механизм финансирования, чтобы поддержать план гумреагирования на 2019 год. Это украинский гуманитарный объединенный фонд, который позволит урегулировать потребности для наименее профинансированных", - сказала Мюллер.

Она призвала доноров сделать свой вклад в фонд и отметила, что в прошлом месяце координатор гуманитарной помощи утвердил ассигнования в размере 6 млн долларов из центрального фонда гумреагирования в качестве "пакета на недофинансированные кризисы".

Помощник генсека ООН также рассказала, что в рамках плана гуманитарного реагирования ООН в 2019 году требуется 162 миллиона долларов для предоставления помощи 2,3 миллионам человек.

"В этом году нам требуется 162 миллиона долларов для того, чтобы предоставить помощь 2,3 миллионам человек в рамках плана гуманитарного реагирования на 2019 год. План сосредоточен на защите пострадавшего населения, а также на восстановление их доступа к средствам существования, услугам и важной инфраструктуре", - пояснила Мюллер.

Напомним, по словам Урсулы Мюллер, в результате военного конфликта на востоке Украины в 2019 году 3,5 миллиона людей потребуется гуманитарная помощь.