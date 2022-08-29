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В ООН не змогли сказати, хто обстрілює Запорізьку АЕС

Фото: В ООН не змогли сказати, хто обстрілює Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

ООН не має оцінок з приводу того, хто завдає ударів по Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу.

"У нас немає оцінки того, хто обстрілює ЗАЕС", - заявив Дюжаррік.

Проте за його словами, в ООН все одно закликають припинити обстріли атомної станції.

Нагадаємо, що місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС.

Раніше в ООН закликали Путіна припинити війну проти України та демілітаризувати Запорізьку АЕС.

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