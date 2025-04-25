ООН сократила помощь переселенцам в Украине: причина связана с США

Управление ООН по делам беженцев было вынуждено сократить помощь украинцам, которых эвакуировали из прифронтовых районов. Это, в частности, связано с прекращением помощи со стороны США.
Об этом заявила представитель Управления ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Некоторые программы, которые мы раньше осуществляли при щедрой поддержке США, приостановлены", - отметила она.
По словам Линдхольм Биллинг, речь о психосоциальной поддержке, которая необходима в огромных масштабах, материалах для строительства временного жилья и денежной помощи.
Больше всего на такую ситуацию повлияло то, что США прекратили свою помощь, на которую в прошлом году приходилось 40 % финансирования Управления ООН по делам беженцев. Также и другие западные доноры приостановили помощь, поскольку их приоритетом являются расходы на оборону.
Агентство заявило, что его призыв о выделении 3,32 миллиарда долларов на поддержку 8,2 миллиона человек в Украине был профинансирован лишь на 25%.
"Нам пришлось сократить число людей, которым мы отдаем приоритет", - подчеркнула Линдхольм Биллинг.
Она уточнила, что с января почти 9 000 украинцев, которые спасаются от сильных обстрелов, прошли через транзитные центры Управления ООН по делам беженцев в Павлограде и Сумах. Там они получают одежду, гигиенические наборы, а также юридическую и психосоциальную поддержку.
"Они прибыли практически без вещей и глубоко травмированы", - добавила представитель Управления ООН по делам беженцев в Украине.
По данным агентства, с августа прошлого года по март более 200 000 человек были эвакуированы или перемещены из прифронтовых районов.
Напомним, еще в январе президент США Дональд Трамп решил приостановить финансирование Агентства США по международному развитию (USAID).
Из-за этого в Украине перестал действовать ряд гуманитарных проектов.
Такое решение США приняли в рамках пересмотра стратегии международной помощи. Также это повлияло на проекты в медицинской сфере.
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