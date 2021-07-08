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ООН рекомендувала Україні провести перепис населення

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Вільнюс, Четвер 08 липня 2021 19:00
ООН рекомендувала Україні провести перепис населення Фото: ООН рекомендувала Україні провести перепис населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україні необхідно провести перепис населення, оскільки на сьогодні його точна чисельність невідома. Це важливо для надання соціально-економічних послуг та прийняття рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ООН в Україні з гуманітарних питань Оснату Лубрани.

"Одним з викликів залишається те, що останній перепис населення Україна проводила в 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу в 2010 - му", - сказала Лубрані на міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

Представник ООН підкреслила, що важливо провести перепис населення в Україні, оскільки на сьогодні невідома його точна чисельність.

"Востаннє це було 48 млн, зараз населення оцінюється в 41,6 млн", - уточнила вона.

За її словами, важливо провести новий перепис, щоб кожен громадянин України був врахований. Це дозволить українському уряду забезпечити надання соціально-економічних послуг і приймати вивірені рішення.

Нагадаємо, раніше міністр Кабміну України Олег Немчинов повідомив про плани провести перепис українців у 2023 році. Вона буде проходити, в тому числі і через Інтернет.

Зазначимо, уряд України пропонує проводити перепис населення кожні 10 років.

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