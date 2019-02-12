ООН розгляне план гуманітарної допомоги Україні

Початок засідання запланований на 17:00

Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что сегодня, 12 февраля, состоится презентация государствам-членам ООН Плана гуманитарного реагирования для Украины на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

В частности, Николенко отметил, что помощь будет направлена на обеспечение первоочередных потребностей украинцев, пострадавших в результате российской агрессии на Донбассе, с обеих сторон на линии разграничения.

"На этот год в ООН задекларировали 163 млн долларов. По расчетам организации, именно эта сумма должна позволить помочь 2,3 млн украинцам из числа наиболее уязвимых категорий граждан на востоке нашего государства", - отметил он.

Наколенко сообщил, что реализацию гуманитарной помощи на Донбассе будут обеспечивать более 40 организаций, в том числе агентства ООН, национальные и международные организаций. Ожидается, что финансирование плана будет осуществляться за счет взносов доноров.

По его словам, украинская сторона сейчас проводит активную работу с иностранными партнерами с целью консолидации необходимых средств. В частности, важными являются поездки иностранных чиновников на восток Украины, чтобы они воочию могли убедиться в потребностях жителей региона. Он напомнил, что сложное положение жителей востока Украины также будет обсуждаться на специальном заседании ООН 20-го февраля.

"Будем говорить о сложной гуманитарной ситуации на Донбассе также во время первого заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины 20 февраля", - рассказал Николенко.

Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Напомним, Российская Федерация инициировала созыв 12 февраля заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. Позже Совет безопасности ООН отложил на 5 часов заседание относительно минских соглашений, которое инициировала Россия.