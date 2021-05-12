ООН прогнозує зростання світової економіки на понад 5%

Про це зазначено в у відповідному звіті.

Відновлення економіки Китаю та США поліпшило перспективи глобального зростання, водночас йому загрожує збільшення кількості випадків зараження коронавірусом і "недостатній прогрес у вакцинації в багатьох країнах".

Таким чином прогноз зростання світового ВВП покращили.У січні очікувалося зростання на 4,7%. Крім того, зниження світової економіки в 2020 році склало 3,6%.

РБК-Україна писало, що у березні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на 0,1% р/р. Падіння уповільнилося в порівнянні з лютим (4,3%).

Нагадаємо, у квітні 2021 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.