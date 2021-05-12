RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ООН прогнозує зростання світової економіки на понад 5%

Автор: Даша Харченко

У 2021 році зростання світової економіки складе 5,4%. Таку оцінку дав відділ глобального економічного моніторингу ООН.

Про це зазначено в у відповідному звіті.

Таким чином прогноз зростання світового ВВП покращили.У січні очікувалося зростання на 4,7%. Крім того, зниження світової економіки в 2020 році склало 3,6%.

Відновлення економіки Китаю та США поліпшило перспективи глобального зростання, водночас йому загрожує збільшення кількості випадків зараження коронавірусом і "недостатній прогрес у вакцинації в багатьох країнах".

РБК-Україна писало, що у березні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на 0,1% р/р. Падіння уповільнилося в порівнянні з лютим (4,3%).

Нагадаємо, у квітні 2021 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНВВП