ООН прогнозує голод "біблійних масштабів" через пандемію

Нинішня пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійних масштабів". Про це в інтерв'ю The Guardian розповів директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

За його словами, пандемія найбільш сильно вдарить по країнах, що розвиваються, так як їх системи охорони здоров'я можуть не впоратися з ситуацією, а економічна катастрофа призведе до величезного навантаження на ресурси.

"Це дійсно більше, ніж просто пандемія, - це пандемія голоду. Це гуманітарна і продовольча катастрофа", - зазначив Бізлі.

Ще до кризи COVID-19 він звертався до країн-донорів із закликом збільшити фінансування продовольчої допомоги для найбідніших країн.

"Я вже говорив, що 2020 рік буде найгіршим з часів Другої світової війни, виходячи з того, що ми прогнозували в кінці минулого року", - підкреслив він, додавши, що на початку року Східна Африка постраждала від великого нашестя сарани.

Бізлі додав, що пандемія, яку ніхто не міг передбачити, "винесла світ на незвідану територію".

"Тепер ідеальний шторм. Ми дивимося на широко поширений голод біблійних масштабів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що число голодуючих у світі може подвоїтися через пандемію коронавірусу до 260 млн осіб.