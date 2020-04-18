ООН продовжила карантин у штаб-квартирі до кінця травня

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш продовжив карантин у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку до кінця травня. Про це РБК-Україна повідомив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, карантинні обмеження у штаб-квартирі ООН протримаються до 31 травня.

"Штаб-квартира ООН продовжила дистанційний режим роботи до 31 травня. Йдеться як про діяльність співробітників секретаріату, так і про доступ до будівлі акредитованих делегатів", - розповів він.

Представник української дипломатичної місії пояснив, що робота міжнародних організацій та постійних представництв в умовах карантину буде відбуватися в режимі відеоконференцій, а також офіційного листування. При цьому решта заходів була скасована або перенесена.

Нагадаємо, 10 березня штаб-квартира ООН у Нью-Йорку була закрита для загальних відвідувачі. Також було скасовано всі екскурсійні тури до штаб-квартири організації. В офісах секретаріату ООН залишався працювати лише критичний персонал.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку виявили перший випадок зараження коронавірусом. Захворювання підтвердили у філіппінського дипломата. Після виявлення коронавірусу представництво Філіппін закрилося, а дипломати самоізолювалися на карантин.