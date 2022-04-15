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ООН закликає організувати безпечний коридор для мирних жителів Маріуполя

Фото: Маріуполь (t.me/polkazov)
Автор: Роман Мирончук

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав забезпечити безпечний вихід мирних жителів з обложеного міста Маріуполь Донецької області після того, як дізнався про загибель двох гуманітарних працівників і членів їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я глибоко засмучений загибеллю щонайменше двох гуманітарних працівників, які разом з п'ятьма їхніми родичами були вбиті під час нападу на офіс неурядової організації "Карітас" в Маріуполі 15 березня. Події відбулися майже місяць тому, але інформація стала доступна тільки зараз", - заявив Гріффітс.

Він також закликав Київ і Москву терміново домовитися про безпечний прохід цивільних осіб з районів, де їх життю загрожує небезпека. Крім того, Гріффітс закликає до безперешкодної доставки гуманітарної допомоги в райони, де життя людей знаходиться під загрозою.

"Цивільні особи стикаються з катастрофічними потребами, особливо в районах, які були або залишаються обложеними", - заявив він.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 2500 осіб, з них 289 - з Маріуполя.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що у блокадному місті перебувають близько 120 тисяч мирних жителів.

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