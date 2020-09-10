В ООН закликали США і РФ продовжити ядерну угоду незалежно від участі Китаю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що Росії та США слід продовжити СНО-3 (договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь) незалежно від позиції Китаю. Спочатку США пропонували РФ переконати Китай приєднатися до переговорів.

Про це повідомляє Japan Times.

Він також зазначив, що зараз "велику важливість мають максимально широкі рамки ядерного роззброєння за участі всіх зацікавлених країн".

У серпні стало відомо, що США відмовилися від вимоги про обов'язкову участь Китаю в переговорах про контроль над ядерними озброєннями.

Спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі тоді говорив, що США готові піти на продовження договору, якщо Росія підтримає більш масштабні домовленості про подальше скорочення ядерних арсеналів. При цьому він зазначав, що такий договір все ж має зачіпати і Китай.

Нагадаємо, зараз США розв'язують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією. Договір СНО-3 був підписаний Росією і США у 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої стратегічне наступальне озброєння таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їхня сумарна кількість не перевищувала 700 одиниць.

РБК-Україна писало, що США сподівається укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм.

Також повідомлялося, що США наполягають на притягнення Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, проте Пекін поки відкидає таку можливість.