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В ООН закликали Росію припинити практику насильницьких зникнень людей у Криму

Автор: Валерія Поліщук

ООН закликала Російську Федерацію припинити незаконну практику насильницьких зникнень людей в окупованому Криму. Також ООН закликала Росію притягнути винних у зникненні громадян до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу моніторингової місії ООН з прав людини.

"Ми також закликаємо забезпечити прогрес у встановленні долі всіх осіб, зниклих безвісти на сході України з 2014 року, а також надати засоби правового захисту їх сім'ям", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ООН зазначили, що місія задокументувала 43 випадки насильницьких зникнень у Криму.

"39 чоловіків і 4 жінки стали жертвами викрадень. Жертви також піддавалися тортурам і жорстокому поводженню з метою змусити їх давати свідчення проти себе або інших осіб, а також як помсту за їх політичну приналежність або позицію. 11 чоловіків все ще залишаються зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

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