В ООН закликали Росію звільнити Навального і розслідувати його отруєння

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

В Організації об'єднаних націй висловили глибоку стурбованість у зв'язку із затриманням в Росії опозиціонера Олексія Навального. Росію закликали відпустити Навального і розслідувати його отруєння.

Про це повідомили в прес-службі управління ООН з прав людини.

"Ми глибоко стурбовані арештом Олексія Навального і закликаємо до його негайного звільнення та поваги його прав на належну правову процедуру відповідно до принципів верховенства закону. Ми знову закликаємо до ретельного та неупередженого розслідування його отруєння", - заявили в ООН.

Нагадаємо, Олексій Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту "Шереметьєво". Він вперше повернувся в РФ після отруєння, яке відбулося в кінці серпня. Проти Навального порушив справу про розкрадання, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі допустили введення нових санкцій проти Росії з-за затримання Навального.

Також повідомлялося, що ООН може провести екстрене засідання через ситуацію з Навальним. Польща розпочала діалог з Євросоюзом про скликання такого засідання.