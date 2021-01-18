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В ООН призвали Россию освободить Навального и расследовать его отравление

Понедельник 18 января 2021 14:59
В ООН призвали Россию освободить Навального и расследовать его отравление
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

В Организации объединенных наций выразили глубокую обеспокоенность в связи с задержанием в России оппозиционера Алексея Навального. Россию призвали отпустить Навального и расследовать его отравление.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ООН по правам человека.

"Мы глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и уважению его прав на надлежащую правовую процедуру в соответствии с принципами верховенства закона. Мы вновь призываем к тщательному и беспристрастному расследованию его отравления", - заявили в ООН.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту "Шереметьево". Он впервые вернулся в РФ после отравления, которое произошло в конце августа. Против Навального возбудил дело о хищении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.

Также сообщалось, что ООН может провести экстренное заседание из-за ситуации с Навальным. Польша начала диалог с Евросоюзом о созыве такого заседания.

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