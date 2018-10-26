В ООН закликали провести міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі

Фото: спецдоповідач ООН Агнес Калламар (twitter.com/UnitedNations)

Незалежне міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі надасть легітимності розслідуванням Саудівської Аравії і Туреччини

Убивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі з точки зору міжнародного права підпадає під визначення позасудової страти і вимагає незалежного міжнародного розслідування. Про це заявила спецдоповідач ООН з питання про позасудові та інші неправомірні страти Агнес Калламар, передає РБК-Україна, з посиланням на Twitter організації.

"Необхідно провести незалежне міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі, особливо враховуючи проблему безкарності", - сказала Калламар.

Спецдоповідач вважає, що незалежне міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі надасть легітимності і законної сили тим розслідуванням, які здійснюють зараз Саудівська Аравія і Туреччина, а також надішле однозначний сигнал про те, що злочини проти журналістів не залишаються безкарними.

Нагадаємо, Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті критика монаршого двору Джамаля Хашкаджі й тепер стверджує, що його вбивство було умисним - прокурори вважають убивство заздалегідь спланованим.