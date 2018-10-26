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В ООН закликали провести міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 01:15
Фото: спецдоповідач ООН Агнес Калламар (twitter.com/UnitedNations)
Фото: спецдоповідач ООН Агнес Калламар (twitter.com/UnitedNations)

Незалежне міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі надасть легітимності розслідуванням Саудівської Аравії і Туреччини

Убивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі з точки зору міжнародного права підпадає під визначення позасудової страти і вимагає незалежного міжнародного розслідування. Про це заявила спецдоповідач ООН з питання про позасудові та інші неправомірні страти Агнес Калламар, передає РБК-Україна, з посиланням на Twitter організації.

"Необхідно провести незалежне міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі, особливо враховуючи проблему безкарності", - сказала Калламар.

Спецдоповідач вважає, що незалежне міжнародне розслідування вбивства Хашкаджі надасть легітимності і законної сили тим розслідуванням, які здійснюють зараз Саудівська Аравія і Туреччина, а також надішле однозначний сигнал про те, що злочини проти журналістів не залишаються безкарними.

Нагадаємо, Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті критика монаршого двору Джамаля Хашкаджі й тепер стверджує, що його вбивство було умисним - прокурори вважають убивство заздалегідь спланованим.

У Туреччині допитали 38 співробітників саудівської дипмісії у зв'язку з вбивством Хашкаджі Директор ЦРУ прослухала записи допиту журналіста Хашкаджі, - WP
Новини України ООНСаудовская АравияВбивство
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