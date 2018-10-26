В ООН призвали провести международное расследование убийства Хашкаджи

Фото: спецдокладчик ООН Агнес Калламар (twitter.com/UnitedNations)

Независимое международное расследование убийства Хашкаджи придаст легитимность расследованиям Саудовской Аравия и Турции

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле с точки зрения международного права подпадает под определение внесудебной казни и требует независимого международного расследования. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных и других неправомерных казнях Агнес Калламар, передает РБК-Украина, со ссылкой на Twitter организации.

"Необходимо провести независимое международное расследование убийства Хашкаджи, особенно учитывая проблему безнаказанности", - сказала Калламар.

Спецдокладчик считает, что независимое международное расследование убийства Хашкаджи придаст легитимность и законную силу тем расследованиям, которые осуществляют сейчас Саудовская Аравия и Турция, а также пошлет однозначный сигнал о том, что преступления против журналистов не остаются безнаказанными.

Напомним, Саудовская Аравия изменила свою позицию относительно смерти критика монаршего двора Джамаля Хашкаджи и теперь утверждает, что его убийство было умышленным - прокуроры считают убийство заранее спланированным.