В ООН призвали провести международное расследование убийства Хашкаджи

Независимое международное расследование убийства Хашкаджи придаст легитимность расследованиям Саудовской Аравия и Турции
Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле с точки зрения международного права подпадает под определение внесудебной казни и требует независимого международного расследования. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных и других неправомерных казнях Агнес Калламар, передает РБК-Украина, со ссылкой на Twitter организации.
"Необходимо провести независимое международное расследование убийства Хашкаджи, особенно учитывая проблему безнаказанности", - сказала Калламар.
Спецдокладчик считает, что независимое международное расследование убийства Хашкаджи придаст легитимность и законную силу тем расследованиям, которые осуществляют сейчас Саудовская Аравия и Турция, а также пошлет однозначный сигнал о том, что преступления против журналистов не остаются безнаказанными.
Напомним, Саудовская Аравия изменила свою позицию относительно смерти критика монаршего двора Джамаля Хашкаджи и теперь утверждает, что его убийство было умышленным - прокуроры считают убийство заранее спланированным.