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В ООН закликали припинити насильство в Іраку

Новини » Політика   

В Іраку з 1 жовтня тривають акції протесту

В Організації об'єднаних націй (ООН) закликали демонстрантів та уряд Іраку утриматися від проявів насильства під час акцій протесту в Багдаді та інших містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявила спецпредставник генерального секретаря ООН в Іраку Жанін Хенніс-Плассхарт, в організації засмучені великою кількістю загиблих в ході протестів, які розпочалися 1 жовтня. Також вона закликала сторони припинити суперечки.

"Глибоко засмучена безглуздою втратою життів. П'ять днів повідомлень про випадки смертей та поранень: це необхідно припинити. Я закликаю всі сторони зробити паузу та замислитися. Винних у насильстві слід притягнути до відповідальності. Нехай дух єдності запанує над Іраком", - наголосила Хенніс-Плассхарт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку в ході протестів загинули майже 100 осіб. Серед загиблих як силовики, так і протестувальники. Крім того, в зіткненнях постраждали майже 4 тис. осіб. Правозахисники заявляли, що поліція арештовує постраждалих демонстрантів у лікарнях.

Також РБК-Україна писало, що під час антиурядових протестів в Іраку поліцейські снайпери з дахів будинків відкрили вогонь по демонстрантах. На вулицях іракської столиці правоохоронці переслідували окремих протестувальників, застосовуючи вогнепальну зброю.

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